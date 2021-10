Die Polizei sucht Zeugen, die nach einem Einbruch in der Milanstraße in Dudenhofen Hinweise auf den oder die Täter geben können. Wie die Beamten am Montag mitteilten, liegt der Tatzeitraum zwischen Dienstag, 12. Oktober, und Samstag, 16. Oktober. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten in dem Haus Schränke. Durch die Tat entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Wer etwas Verdächtiges gesehen oder mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.