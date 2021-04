Dem beherzten Eingreifen eines Autofahrers ist es zu verdanken, dass am Mittwoch ein Betrunkener nach wilder Fahrt auf der Landstraße zwischen Bobenheim-Roxheim und Worms gestoppt und aus dem Verkehr gezogen wurde. Die Polizei berichtet, der Zeuge sei gegen 21.15 Uhr dem in Schlangenlinien fahrenden Mann aus Heidelberg auf der L523 gefolgt. Dieser habe Bordsteine touchiert und in der Ortslage Bobenheim-Roxheim Gehwege überfahren. „Hierbei kam es mehrfach zu gefährlichen Situationen und Beinahe-Kollisionen mit dem Gegenverkehr und Hauswänden“, heißt es im Bericht der Beamten.

Tempo 130 trotz 2,8 Promille

Der Mann beschleunigte sein Auto teilweise auf über 130 Stundenkilometer. Als er in Worms von der Landesstraße in die Klosterstraße einbiegen wollte, nahm er einem entgegenkommenden Auto die Vorfahrt. Dessen Fahrer konnte einen Frontalunfall nur mit einer Vollbremsung verhindern. Schließlich entschloss sich der Zeuge laut Polizei dazu, den Wagen des Gefährders zu überholen und ihn auszubremsen. Er griff ins Fahrzeuginnere, zog den Zündschlüssel ab und verständigte die Polizei. Deren Beamte fanden einen völlig betrunkenen 36-Jährigen hinter dem Steuer vor. Ein späterer Alkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Ob er im Besitz eines Führerscheins ist, müssen die weiteren Ermittlungen klären. Die Polizei Worms bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Beschuldigten gefährdet wurden, sich unter Telefon 06241 8520 zu melden.