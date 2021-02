„Moslempartei“, „Schariapartei“, „Volksverräter*innen“ und immer wieder „Afd“: Wahlplakate unterschiedlicher Parteien sind in Dannstadt am Wochenende von bislang Unbekannten mit diesen Begriffen in orange-roter Farbe beschmiert worden. Dies teilt die Polizei Schifferstadt mit. Sie ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.