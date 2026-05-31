Im ersten Relegationsspiel zur Bezirksliga hat Göllheim gegen Ruchheim eine Schlappe erlitten. Überschattet wird die Partie von einer Verletzung und zwei Platzverweisen.

Der TuS Göllheim fand offensiv im ersten Relegationsspiel zur Bezirksliga gegen den SV Ruchheim über die 90 Minuten kaum statt. Lediglich zwei nennenswerte Abschlüsse verzeichnete der TuS während der gesamten Begegnung, die 0:3 (0:0) ais Sicht der Gastgeber endete. Ruchheim kontrollierte dagegen weite Strecken des Spiels und kam vor der tollen Kulisse von 580 Zuschauern folgerichtig zu einem verdienten Erfolg. „Der Gegner hat verdient gewonnen. Wir haben gegen eine Top-Truppe gespielt, hatten kaum eigene Tormöglichkeiten“, sagte der Göllheimer Spielertrainer Daniel Fattler nach dem Schlusspfiff und ärgerte sich: „Wir haben zwei Rote Karten kassierte, die erste war für mich Gelb, aber kein Rot. Der Schiedsrichter hat in Halbzeit eins gut gepfiffen, dann war es eine Katastrophe.“

Vor allem in der ersten Halbzeit hatte Fattlers Mannschaft noch ordentlich dagegengehalten. Allerdings war auch schon in den ersten 45 Minuten die eigentliche Offensivstärke der Göllheimer nur wenig erkennbar. Ideen, wie die Donnersberger die kompakte Abwehr der Vorderpfälzer knacken wollten? Die waren nicht wirklich sichtbar. Die Ruchheimer dagegen erspielten sich schon dann einige gute Torchancen, die der gute TuS-Keeper Felix Hoffmann parierte. Nach dem ersten Durchgang war noch alles offen.

40 Minuten Unterbrechung

Doch quasi direkt nach dem Seitenwechsel schlugen die Ruchheimer dann zu. Nach einem Eckball kam Merdion Haxhija aus 16 Meter frei zum Abschluss und ließ Hoffmann im Göllheimer Kasten keine Chance (47.). In der 57. Minute verletzte sich dann der Ruchheimer Stürmer Mert Hizarci schwer. Er erlitt einen offenen Armbruch und musste mit einem Krankenwagen abgeholt werden. Die Partie wurde deshalb für fast 40 Minuten unterbrochen.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff kassierten die Donnersberger dann den zweiten Wirkungstreffer. Nach einem Angriff über die linke Seite kam der Ball zum Ruchheimer Dean Wittmann, der zum 2:0 (62.) traf. Die Göllheimer kamen offensiv weiterhin nicht zum Zug. Nach einem Konter sah TuS-Spieler Yves Guthy wegen Foulspiels die Rote Karte (73.). Eine harte Entscheidung. Salvatore Di Rosolini machte dann mit dem 3:0 (89.) endgültig den Sack für die Ruchheimer zu. Zuvor hatte Volkan Gönül noch die beste Göllheimer Torchance. Er traf aber nur den Außenpfosten (87.). In der Nachspielzeit sah dann noch der Göllheimer Kapitän Derhan Özhan nach einem Frustfoul ebenfalls die Rote Karte.

Verwunderung über Konstellation

Insgesamt war es doch ein schwarzer Sonntag für die Donnersberger. Die beiden Roten Karten für Guthy und Özhan trüben die ohnehin schwierige Ausgangslage für das Rückspiel weiter. Mit einem Drei-Tore-Rückstand und personellen Ausfällen reist der TuS nun am Mittwochabend nach Ruchheim. „Das wird natürlich nun ganz schwer“, sagte Daniel Fattler. Der Ruchheimer Coach Zdravko Barisic ging kurz nach dem Schlusspfiff schnurstracks ohne Kommentar in die Kabine. Für die Ruchheimer ist klar: Ein Schritt ist gemacht. Am Mittwochabend können die Ludwigshafener den entscheidenden Schritt in Richtung Rückkehr Bezirksliga machen.

Für Verwunderung sorgt derweil die Konstellation der Aufstiegsspiele. Warum der TuS Göllheim als Verein aus der Westpfalz ausgerechnet gegen den in der Vorderpfalz beheimateten SV Ruchheim um den Aufstieg spielen muss, konnte auch TuS-Spielertrainer Fattler nicht beantworten. Ob die Göllheimer dann in den Vorderpfalzkreis müssen, wenn sie sich doch noch durchsetzen würden, oder Ruchheim in die Westpfalz kommt? So richtig verstand es am Sonntag niemand. Sportlich jedoch sind die Voraussetzungen klar: Der TuS Göllheim benötigt im Rückspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) ein kleines Fußballwunder gegen den SV Ruchheim, um die Bezirksliga Aufstiegschance noch zu wahren.