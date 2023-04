Die Ortsgemeinde Waldsee sucht ab 1. Mai einen Imbisswagenbetreiber zur Bewirtung der Badegäste am Wolfgangsee. Die dortige Sonnenwiese kann vom 1. Mai bis 30. September werktags zwischen 7.30 und 22 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 9 bis 22 Uhr genutzt werden. Die Öffnungszeiten des Imbisswagens können individuell festgelegt werden. Ein Strom- und ein Frischwasseranschluss seien vorhanden. Die Ortsgemeinde will keine Nutzungsentschädigung erheben, sofern der Betreiber die tägliche Strand- und Toilettenreinigung sowie den Schließdienst am Morgen und Abend übernimmt. Alternative Regelungen können verhandelt werden. Bewerbungen mit ausführlichen Angaben zur Person und Gastronomieerfahrung werden bis Montag, 24. April, entgegengenommen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rheinauen, zu Händen Kai Mücke, Ludwigstraße 99, 67165 Waldsee. Weitere Infos gibt’s unter 06236 4182-419 oder per E-Mail an kai.muecke@vg-rheinauen.de.