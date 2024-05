Laute Knallgeräusche haben mehrere Anwohner in der Nacht auf Pfingstmontag gegen 0.50 Uhr aus der Eyersheimer Straße in Birkenheide gemeldet. Nach Angaben der Polizei fanden die eingesetzten Kräfte und die Feuerwehr dort einen brennenden Wohnwagen vor. Dieser brannte komplett aus. Die Brandursache konnte vor Ort nicht abschließend ermittelt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden unter der Telefonnummer 06233 313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf (06237 934-1100), E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.