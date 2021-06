Weil sie einen 27-Jährigen des Drogenhandels verdächtigten, haben Beamte der Kriminalpolizei am Dienstag dessen Wohnung in Dudenhofen durchsucht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hatte einen Durchsuchungsbeschluss erlassen. In der Wohnung fanden die Polizisten eine Plantage mit insgesamt 36 Cannabispflanzen, rund 4 Kilogramm Marihuana, 1,5 Kilogramm Haschisch, eine Armbrust und einen Teleskopschlagstock. Die Drogen und die Waffen wurden laut Polizei sichergestellt. Der 27-Jährige wurde am Mittwoch dem Haftrichter des Amtsgerichts Frankenthal vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.