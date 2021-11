Der traditionelle Neujahrsempfang der Gemeinde Mutterstadt zu Beginn des Jahres im Palatinum wurde nun das zweite Mal in Folge abgesagt. Als Grund nennt die Verwaltung die dramatische Entwicklung der Corona-Pandemie mit drastisch steigenden Infektionszahlen. „Dies halten wir zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung des Infektionsgeschehens und damit zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger für dringend geboten“, informiert Bürgermeister Hans-Dieter Schneider (SPD). Er kündigt an, wieder in einer Videobotschaft einen Jahresrückblick über die Geschehnisse in 2021 und einen Ausblick auf das neue Jahr 2022 zugeben.