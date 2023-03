Einen dreistelligen Bargeldbetrag und etwas Schmuck haben Trickbetrüger am Dienstag von einer 90-jährigen Mutterstadterin erbeutet. Nach Angaben der Polizei erhielt sie den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, da die Tochter einen tödlichen Unfall verursacht habe und nun eine Kaution hinterlegt werden müsse. Die 90-Jährige packte Geld und Schmuck in eine Tasche. Diese wurde durch einen Mann, der mit einem grauen VW (Modell Käfer oder Beetle) unterwegs war, im Bereich der Feuerbachstraße abgeholt. Nachdem die Seniorin mit ihrer Tochter telefoniert hatte, fiel der Betrug auf. Eine weitere Seniorin, die am Vormittag mit der gleichen Masche angerufen wurde, sei nicht auf den Betrug hereingefallen. Zeugen, die Hinweise zu dem Abholer oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.