Zu einem Treffpunkt soll der ehemalige Bauernhof in der Deidesheimer Straße 1 in Hochdorf-Assenheim im Zentrum der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim werden. Der Name: Dreipunkthof D eins. Wie genau das aussehen könnte, hat die Verwaltung nun dem Rat vorgestellt.

Vor allem Kinder, Jugendliche und Senioren sollen von dem Projekt profitieren. Mit dem groben Nutzungskonzept, das eine eigens eingerichtete Planungsgruppe erstellt hatte, war der Verbandsgemeinderat bereits