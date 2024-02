Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (Eba) betreibt für die Kreisbürger ein flächendeckendes Netz von 16 Wertstoffhöfen. Das Ziel: Eine wohnortnahe kostenlose Anlieferung von verwertbaren Abfällen zu ermöglichen, die in fast jedem Privathaushalt anfallen können. Die 16 Wertstoffhöfe sind in Altrip hinter dem Bauhofgelände, Am Waldpark 6; Bobenheim-Roxheim, Industriestraße 12; Böhl-Iggelheim bei der Kläranlage an der L528; Dannstadt-Schauernheim, Am Rathausplatz; Dudenhofen, Jahnstraße 12; Hanhofen, In den Gewerbewiesen 28; Harthausen Raiffeisenstraße 6; Heßheim: Willersinnstraße 1; Lambsheim, Am Holzacker; Maxdorf, am Kreishallenbad im Heideweg; Mutterstadt, In der Schlicht 6; Neuhofen, Bachstadenweg; Otterstadt, Schulstraße 15; Römerberg, Philippsburger Straße; Schifferstadt, An der L454, Kreuzung Langgasse; Waldsee, In den Fahrgärten 14.