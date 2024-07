Die SPD Bobenheim-Roxheim hat am Donnerstag in ihrer konstituierenden Fraktionssitzung Werner Bigott einstimmig zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Stellvertreter sind Jens Rusterholz und der SPD-Vorsitzende Jens Becker. Bigott war bereits von 1994 bis 2004 und von 2009 bis 2011 Ratsmitglied und in der abgelaufenen Legislaturperiode als Ausschussmitglied tätig. Der scheidende Fraktionsvorsitzende Rainer Schiffmann wurde in der Sitzung verabschiedet. Seit 1979 gehörte er ununterbrochen dem Gemeinderat an. Bei der Kommunalwahl im Juni erhielt die SPD in Bobenheim-Roxheim 30,1 Prozent der Stimmen und stellt künftig acht Mitglieder des Gemeinderats.