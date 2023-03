Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Impfzentrum in Schifferstadt ist seit einigen Wochen in Betrieb. Doch nicht jeder Impfling hat jemanden, der ihn zu den Terminen bringen kann. In Böhl-Iggelheim gibt es für Menschen über 80 Jahre dafür eine Lösung – sogar für jene, die nicht im normalen Auto transportiert werden können.

Frühzeitig hat man sich in der Böhl-Iggelheimer Gemeindeverwaltung Gedanken darüber gemacht, wie sichergestellt werden kann, dass alle Senioren über 80 Jahre das