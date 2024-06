Noch vor einigen Jahren sah es ganz danach aus, als würde die Geschichte der Bäckerei Burdan in Dannstadt-Schauernheim mit Frithjof Burdan enden. Doch jetzt steht fest, dass die Kunden auch in Zukunft nicht auf das nach altem Verfahren gebackene Brot verzichten müssen. Schwiegersohn Marvin Hüls steht in den Startlöchern, um den Betrieb zu übernehmen.

Ursprünglich hatte Marvin Hüls 2019 nur als Aushilfe in der Bäckerei der Eltern seiner Freundin arbeiten wollen. Der Speyerer plante, das Abitur zu machen und hätte vermutlich