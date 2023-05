Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seine ehemalige Lebensgefährtin soll ein 39-Jähriger aus Schifferstadt mehrfach verletzt und auch vergewaltigt haben. Auf zwei Verhandlungstage hat das Schöffengericht des Amtsgerichts Speyer das Verfahren gegen ihn terminiert. Doch schon beim ersten Termin sind zahlreiche Details einer komplizierten Beziehung zur Sprache gekommen.

Der 39-Jährige, der mittlerweile nach Kassel gezogen ist, soll seine 20-jährige damalige Lebensgefährtin aus Waldsee am 1. September 2019 in seiner Schifferstadter Wohnung an den Haaren