Die Erweiterung des Gewerbegebiets Dannstadt-Ost war eine der arbeitsreichsten Aufgaben 2021, sagt Manuela Winkelmann (CDU). Und sie wird die Ortsbürgermeisterin im neuen Jahr weiter beschäftigen, da der zweite Bauabschnitt ansteht. Beim Ausblick wird schnell klar: Ihr Ehrenamt wird auch 2022 eher einem Vollzeitjob gleichen.

Die verschiedenen Lockdowns in der Pandemie haben das Vermarkten der neuen Gewerbegrundstücke schwierig werden lassen. „Statt in persönlichen Vorstellungsrunden haben wir die Bewerber in