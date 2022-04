Er ist nur mit Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und vertritt die Grünen in den Gremien seiner Heimat. Am Karfreitag feiert Walter Altvater seinen 70. Geburtstag.

Im Bezirkstag Pfalz, im Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises und im Mutterstadter Gemeinderat erhebt Walter Altvater seit Jahren seine Stimme für Bündnis 90/Die Grünen. 1952 in eine Bad Dürkheimer Winzerfamilie hineingeboren, absolvierte er von 1969 bis 1972 eine Buchhändlerlehre in Mannheim. 1975 holte er das Fachabitur nach und studierte Informatik an der Fachhochschule Mannheim für Technik. Von 1981 bis 2015 war er als IT-Fachmann tätig. Altvater ist seit 1970 Gewerkschafter und war Betriebsratsmitglied, teilt der Bezirksverband Pfalz mit.

Träger des Wappenschilds

Dessen „Pfälzer Parlament“, dem Bezirkstag, gehörte Altvater von 2004 bis 2019 an und seit 2021 als Nachrücker wieder an. Er ist seit 2017 im Aufsichtsrat der Pfalzwerke. 2019 wurde er mit dem Wappenschild des Bezirksverbands Pfalz ausgezeichnet.

Walter Altvater, seit 1994 bei den Grünen, ist von 1999 bis 2009 und wieder seit 2014 im Kreistag Rhein-Pfalz-Kreis, seit 2009 auch im Gemeinderat von Mutterstadt. Mit der Bahn hat er zahlreiche Urlaubsreisen mit seiner vor zwei Jahren verstorbenen Frau unternommen und empfiehlt diese Art des Reisens.