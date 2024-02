Was den Rhein-Pfalz-Kreis in dieser Woche beschäftigt hat. Kurioses, Abseitiges – und nicht ganz ernst Gemeintes aus den Dörfern.

Verkleidet

Mit Kind und Kegel waren die Narren am Dienstagnachmittag in Mutterstadt unterwegs – der Umzug rollte durch die Straßen – und alle machten kostümtechnisch eine sehr gute Figur. Besonders goldig waren die Kleinsten unter den Fasnachtern: Marienkäfer und kleine Bienchen wurden von Mama und Papa getragen, kleine Mäuschen und Batmans trippelten auf den Straßen und grinsten wie Honigkuchenpferdchen, denn es regnete Gutsel und Gummibärchen. Und so mancher kleiner Narr wurde von all dem Treiben so hundemüde, dass er selig ein Nickerchen im Kinderwagen hielt.

Kostümmuffel sah man nur sehr vereinzelt auf der Straße stehen, denn ohne Verkleidung fiel man auf wie der sprichwörtliche bunte Hund. Und das, ohne bunt zu sein. Der bunte Hund wurde – gleich in doppelter Ausführung – von Dorota und Kelly verkörpert, zwei sehr große, gutmütige Doggen, die mit Herrchen und Frauchen am Palatinum das Fasnachtsvergnügen verfolgten. Die Hunde stahlen den Guggemusikern „Die Huddelschnuddler“, die sich unweit der beiden aufgestellt hatten, ein wenig die Show, nicht etwa mit lautstarken Wuffs, sondern mit ihrer lustigen Verkleidung. Hut und bunter Schal genügten, und sie waren die heimlichen Stars. Kleiner Tipp für all die Kostümmuffel …

Versucht

Landrat Clemens Körner schaut sich um. Seine Amtszeit geht schließlich nicht mehr ewig und er sucht nach einer neuen Aufgabe. Gerade war er bei der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Im Simulator. Nein, nicht, um etwas vorzutäuschen. Sondern, um etwas nachzuempfinden. Nämlich, das Straßenbahnfahren. Im Fahrsimulator werden Straßenbahnfahrer ausgebildet. Und das wollte Körner auch lernen.

Landrat auf Traktor beim Umzug Mechtersheim Foto: Körner/Gratis

Am Fasnachtsdienstag stieg er allerdings schon wieder um. Neuer Traktor, neues Glück? „Mein neuer Traktor“, schreibt er jedenfalls zu einem Bild, das er postet. Und: „Ich suche nach neuen Betätigungsfeldern.“ Für den Unruhestand? „Genau!“ Der Traktor steht ihm, findet Körner. Sucht er trotzdem weiter? In einem Flugsimulator war er schon. Pilot wird er wohl trotzdem nicht. Der Landrat bleibt geerdet.

Vielleicht wäre ein Kompromiss etwas. Kernig wie ein Traktor und trotzdem auf der Schiene: Der legendäre Feurige Elias könnte reaktiviert werden mit dem Landrat als Lokführer. Für eine bessere ÖPNV-Anbindung aufs Land.

Ein schönes Wochenende