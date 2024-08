Dass wir beim letzten Teil unseres Sommerrätsels das Feuerwehrgerätehaus in Mechtersheim gesucht haben, ist von 22 Lesern korrekt erkannt und beantwortet worden. Drei davon dürfen sich über Preise freuen.

Das Gerätehaus der Feuerwehr in Mechtersheim ist zwar schön anzusehen, den Anforderungen an einen modernen Feuerwehrstützpunkt wird es aber nicht mehr gerecht – weshalb ein Umzug der Wehr an den Ortsrand geplant ist. Ursprünglich war das Gebäude auch nicht als Feuerwehrhaus gebaut worden. Vielmehr diente es bis Mitte der 1960er-Jahre als Schulhaus. Fertiggestellt worden ist es 1829, wie die Mechtersheimer Grundschule auf ihrer Internetseite informiert. Um 1860 sei das Gebäude aufgestockt worden. Bis dahin hatte es zwei Mechtersheimer Schulen – eine protestantische und eine katholische – gegeben, die nun erstmals in einem Gebäude vereint waren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg hätten sich die Räume bald als zu eng erwiesen. Außerdem sei das Gebäude baufällig gewesen, weshalb die Schule 1966 einen Neubau bezog. Damit gab es in dem alten Schulhaus Platz, um dort wenige Jahre später, die Römerberger Feuerwehr unterzubringen. Diese war im Zuge der Verwaltungsreform 1969 und der Gründung der Gemeinde Römerberg aus den Feuerwehren Berghausen, Heiligenstein und Mechtersheim gebildet worden. Im Obergeschoss ist heute zudem ein Jugendtreff untergebracht.

Verlosung

Ein „Uffbasse“-Badetuch gewonnen hat Peter Schnell aus Speyer.

Zwei 0,5-Liter-RHEINPFALZ-Dubbetasse gewonnen hat Steffen Huber aus Römerberg.

Einen RHEINPFALZ-Zugbeutel und eine Powerbank gewonnen hat Andrea Müller aus Römerberg.

Die Preise können in der Lokalredaktion, Heydenreichstraße 8, in Speyer abgeholt werden: von Montag bis Freitag, 10 bis 12 und 14 bis 16 Uhr.