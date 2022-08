Der Bahnübergang in der Iggelheimer Straße in Schifferstadt muss von Sonntag, 4. September (zirka 6 Uhr) bis einschließlich Montag, 5. September (zirka 6 Uhr) voll gesperrt werden. Der Grund für die Sperrung ist laut Stadtverwaltung die Stellwerkumstellung der Deutschen Bahn AG auf der hier betroffenen Bahnstrecke. Das Projekt „Digitale Schiene Deutschland“ macht diese Umstellung notwendig. Der Kraftfahrzeugverkehr wird im genannten Zeitraum umgeleitet. Pkw von Böhl-Iggelheim kommend werden über die L454, Neustadter Straße, Speyerer Straße, Hauptstraße, Bahnhofstraße, Kirchenstraße hin zur Iggelheimer Straße geleitet. Lastwagen hingegen werden bei der eben beschriebenen Umleitung dann von der Speyerer Straße in die Salierstraße zur Rehhofstraße und anschließend über die Mannheimer Straße und Kirchenstraße hin zur Iggelheimer Straße geleitet. Fahrzeuge von der anderen Seite des Bahnübergangs (etwa aus der Dürkheimer Straße oder Altenhofstraße kommend) werden über die Burgstraße, Speyerer Straße und Neustadter Straße hin zur L454 geleitet. Die Burgstraße wird für die Dauer der Vollsperrung am Bahnübergang für Lastwagen freigegeben. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert. Fußgänger sowie Fahrradfahrer können den Bahnübergang in der Iggelheimer Straße während der Dauer der Vollsperrung laut Stadt ebenfalls nicht passieren.