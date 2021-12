Dannstadt-Schauernheim. Ein technischer Defekt hat offenbar zu einem Schmorbrand im Keller des Zentrums Alte Schule in Dannstadt geführt. Zwei Personen sind leicht verletzt. Das Gebäude ist verraucht, die Feuerwehr musste ordentlich lüften. Dennoch hat der Brand Auswirkungen auf den geplanten Halt des Impfbusses am Donnerstag.

Zwei Leichtverletzte durch den Rauch

Als die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim am Mittwoch gegen 7.40 Uhr zum Zentrum Alte Schule ausrücken, ist das Feuer bereits aus. „Die Hausmeister haben den Rauch im Gebäude bemerkt und im Keller nachgeschaut“, sagt Wehrleiter Christopher Diehl auf RHEINPFALZ-Anfrage. Doch auch schon da gibt es keine Flammen mehr. Trotzdem ist das Veranstaltungshaus im Ortsteil Dannstadt in Mitleidenschaft gezogen worden.

„Überall sind Ruß und Rauch“, sagt Diehl, „wir haben viel gelüftet.“ Die Feuerwehr führt den Schmorbrand auf einen technischen Defekt an einem Kühlgerät zurück. Die Einsatzkräfte löschen den Brand ab, der Rettungsdienst versorgt zwei leicht verletzte Personen – auch hier ist der Rauch schuld.

Impfen an der Kurpfalzschule

Eigentlich sollte der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz am Donnerstag, 30. Dezember, am Zentrum Alte Schule Station machen. Wegen der Folgen des Brands geht das nun nicht. Die Verwaltung hat den Haltepunkt daher kurzfristig geändert. Der Impfbus steht nun vor der Schulturnhalle der Dannstadter Kurpfalzschule, Kurpfalzstraße 2. Am sonstigen Ablauf hat sich allerdings nichts geändert: Die Impfaktion läuft von 9 bis 17 Uhr, ist für jeden und ohne Anmeldung. Möglich sind Erst-, Zwei- und Booster-Impfungen. Impflingen brauchen lediglich Personalausweis sowie – falls vorhanden – den Impfpass. Zudem ist es ratsam, die Krankenversicherungskarte mitzubringen. Es wird geimpft, so lange der Vorrat reicht. Auf der Facebook-Seite der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim informiert die Verwaltung immer wieder über Wartezeiten und Impfstoffmenge.

