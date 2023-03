Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In knapp zwei Wochen, am 6. März, wird der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim neu gewählt. Die RHEINPFALZ hat die zwei Kandidaten, Michael Reith (SPD) und Gunter Steuer (FDP), zu ihren Ideen für die Zukunft der Verbandsgemeinde befragt.

Herr Reith, Herr Steuer, würden Sie acht Jahre nach der Gründung der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim die Fusion als Erfolg bezeichnen?

Reith: