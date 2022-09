Eine Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall verletzt worden und dann von der Unfallstelle geflohen. Wie die Polizei mitteilt, stieß gegen 11.20 Uhr ein 42-jähriger Autofahrer beim Ausfahren aus einer Einfahrt in der Hauptstraße mit der Frau zusammen, die auf dem Radweg unterwegs war. Die Radlerin, die Englisch sprach, stürzte und verletzte sich im Gesicht und an der Hand. Die Hilfe eines Ersthelfers lehnte sie ab und flüchtete mit ihrem Fahrrad noch vor Eintreffen des Rettungswagens. Die Polizei und der Rettungsdienst suchten die Radfahrerin, konnten sie aber nicht mehr finden. Nähere Infos zur Unbekannten hat die Polizei nach eigenen Angaben nicht. Gegen die Radfahrerin wird wegen Unfallflucht, gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder der flüchtenden Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.