Ein im Feld liegender verletzter Mann samt seinem dreirädrigen Fahrzeug fanden Beamte der Polizei Schifferstadt am Montag um 11.13 Uhr, als sie auf Streife waren. Laut Zeugenaussagen soll sich der Unfall wie folgt abgespielt haben: Ein Traktor führ mit seinen beiden Anhängern die L454 aus Schifferstadt kommend Richtung Dannstadt und wollte nach links abbiegen. Direkt hinter dem Gespann befand sich ein 59-jähriger Rollerfahrer. Aus Schifferstadt kommend fuhr zur gleichen Zeit ein 69-Jähriger mit seinem dreirädrigen Kraftfahrzeug und wollte den vor ihm fahrenden Roller überholen. Dabei hat er übersehen, dass der Traktor abbog, wich nach rechts ins Feld aus und stürzte. Der verletzte 69-Jährige begab sich mit Bekannten in ärztliche Behandlung. Für die Ermittlungen suchen die Beamten Zeugen, die sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de melden können.