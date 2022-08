Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag um etwa 21.30 Uhr an der K13 zwischen Waldsee und Altrip nahe dem Marxweiher ein Verkehrsschild beschädigt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr der Unbekannte auf eine dortige Verkehrsinsel und flüchtete dann vom Unfallort. „Bei dem Tatfahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen Audi A4 B8 mit massivem Frontschaden handeln“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Wer Hinweise zum Fahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

„Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt“

Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht nicht um ein Kavaliersdelikt handelt. „Eine Unfallflucht ist eine Straftat und kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden“, so die Beamten. Sie machen deutlich, dass die Geschädigten in vielen Fällen auf ihren Kosten sitzen bleiben. Deshalb sollen sich Zeugen einer Unfallflucht das Kennzeichen notieren oder Fotos mit dem Handy machen sowie sofort die Polizei verständigen.