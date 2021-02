Ein 13-jähriges Mädchen hat am Samstag gegen 17.10 Uhr in einem Drogeriemarkt in Fußgönheim Kosmetikartikel eingesteckt, ohne sie bezahlen zu wollen. Das hat laut Polizei eine Verkäuferin bemerkt. Nachdem der akustische Alarm des Ladens losging, rannte die 13-Jährige davon. Die Verkäuferin konnte die flüchtige Diebin letztendlich stellen und zum Laden zurückbringen.