Am Donnerstagmittag hat der Fahrer eines schwarzen BMWs vergeblich versucht, im Ortsteil Dannstadt der Polizei zu entkommen. Der 22-Jährige überholte auf der A65-Abfahrt zwei Autos, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, raste bei Rot über die Ampelkreuzung Schauernheimer/Ludwigshafener/Hauptstraße und gefährdete durch seine rücksichtslose Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer. In der Riedstraße konnte die Polizei ihn schließlich stoppen. Sie bittet Zeugen oder Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06237 9330 oder per E-Mail an pastruchheim@polizei.rlp.de zu melden.