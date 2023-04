Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Verkehr in Fußgönheim haben sich die Mitglieder des Gemeinderats in einer Sitzung am Mittwoch beschäftigt. Dabei wurde beschlossen, dass der Parkplatz in der Keltenstraße teils umgestaltet werden soll.

Ein Anwohner hatte sich darüber beschwert, dass häufig Fahrzeuge direkt an der Mauer seines Grundstücks parken würden. Beschlossen wurde daraufhin, dass an der Seite der Kreuzung