Mit zwei durch Alkohol bedingten Ausfällen hatte es die Polizei bereits am frühen Feiertagmorgen zu tun: Ein Unfall und ein betrunkener Autofahrer, der sich kaum stoppen ließ.

Ein 23-jähriger Mann aus Mutterstadt hat laut Polizeibericht einen Unfall an der Mainzer Straße/L533 in Limburgerhof verursacht, als er mit seinem Rad nicht mehr bremsen konnte und das Auto einer 46-Jährigen rammte, die Vorfahrt hatte. Der Radfahrer zog sich leichte Schürfverletzungen zu, so die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt jedoch Atemalkoholgeruch bei dem 23-Jährigen fest.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,66 Promille. Zusätzlich gab der Mann an, vor Kurzem Cannabis konsumiert zu haben. Der Unfallverursacher wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe zwecks Ermittlung der genauen Alkohol- und Drogenkonzentration entnommen wurde. Das Fahrrad wurde durch die Beamten bis zur Nüchternheit des Mannes sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Autofahrer versucht zu türmen

Am frühen Morgen gegen 3.50 Uhr flüchtete ein Autofahrer auf der L454 von Schifferstadt kommend in Richtung Speyer, als ihn Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt kontrollieren wollten. Erst kurz vor Speyer gelang es den Polizisten, den 55-Jährigen anzuhalten und zu kontrollieren. Dabei konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Zusätzlich ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein konnte nicht einbehalten werden – nach bisherigen Ermittlungsstand hat der Mann gar keine gültige Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert, so die Polizei.