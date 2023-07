Noch hat die Umgestaltung des ehemaligen Stadtfriedhofs zum Stadtpark nicht begonnen. Ein weiterer Schritt ist jedoch getan, der Stadtrat hat der Auftragsvergabe an die Planer mehrheitlich zugestimmt. Und in den Sommerferien gibt es samstags schon mal Unterhaltungs- und Bewegungsangebote im Grünen.

Ende April wurden laut Stadtverwaltung die Entwurfspläne der Aufsichts- und Genehmigungsdirektion (ADD) vorgelegt. Und in der Zwischenzeit wurde bei der Behörde auch beantragt, das Projekt vorzeitig beginnen zu können. Jetzt hat der Stadtrat bei acht Enthaltungen und zwei Nein-Stimmen beschlossen, die Landschaftsplaner Hofmann und Röttgen für die nächsten Leistungen beim Parkumbau sowie die Architekten Seepe und Hund für die Umgestaltung und Sanierung der früheren Aussegnungshalle zu beauftragen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwas mehr als eine Million Euro, Fördermittel gibt es in Höhe von maximal 75 Prozent der zuschussfähigen Kosten. Die CDU hat sich enthalten, „nicht weil wir gegen das Projekt an sich sind, aber wegen der Höhe der Kosten“, erläuterte CDU-Fraktionsvorsitzender Reiner Huber am Rande der Ratssitzung.

„Unterhaltung und Bewegung“

Was im künftigen Stadtpark an der Mannheimer Straße alles stattfinden könnte, wird schon im Vorfeld ausprobiert, mit einem „vielfältigen und kostenlosen Veranstaltungsangebot“, an fünf Samstagen in den bevorstehenden Sommerferien unter dem Motto „Unterhaltung und Bewegung“: Yoga unter freiem Himmel, Puppentheater im Grünen, eine Baum- und Kräuterführung oder eine Lesung. „Sie geben einen Vorgeschmack auf die Vielseitigkeit der entstehenden Parkanlage und sollen die Identifikation mit der Umgestaltung stärken“, betont Lea Bannas, Projektmanagerin der Sozialen Stadt. Sie organisiert die Veranstaltungen, die im Förderprogramm „Innenstadt-Impulse“ bezuschusst werden. Nach der Umgestaltung in einen Stadtpark seien weitere Veranstaltungen dieser Art geplant.

Die Aktionen auf dem Areal des ehemaligen Friedhofs sind kostenlos und können fast alle ohne Anmeldung besucht werden. Bei Regen müssen sie ausfallen. Über Ausweichtermine informiert der Veranstaltungskalender auf der städtischen Webseite, heißt es. Getränke und gegebenenfalls Sitzgelegenheiten müssen selbst mitgebracht werden.

Die Veranstaltungen

29. Juli, 10.30 bis 11 Uhr: Quasselkiste Puppentheater mit Janina Pister (für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, nur mit Aufsichtsperson). Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Kinder begrenzt. Anmeldung an sozialestadt@schifferstadt.de.

19 bis 20 Uhr: Lesung „Kommissar Palzki“ mit Autor Harald Schneider: „15 Jahre Palzkiversum, Best-ofs aus Schifferstadt“ (bitte Sitzgelegenheit selbst mitbringen).

5. August, 10.30 bis 11 Uhr: Quasselkiste Puppentheater mit Janina Pister (für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren, nur mit Aufsichtsperson). Anmeldung bis 1. August an sozialestadt@schifferstadt.de.

15 bis 17 Uhr: KleinerKunstRaum mit Stephanie Gunkel, Kunst für Kinder ab zwei Jahren mit Aufsichtsperson.

12. August, 10 bis 10.30 Uhr und 11 bis 11.30 Uhr: QiGong mit Ulrike Rabinstein (bitte bequeme Kleidung tragen).

19. August, 10 bis 11 Uhr: Yoga für Kinder ab zwei Jahren (mit Aufsichtsperson) mit Julia Tuma

11.15 bis 12.15 Uhr: Yoga für Erwachsene mit Julia Tuma

(bitte bequeme Kleidung tragen und Yogamatte oder Handtuch mitbringen)

15 bis 16.30 Uhr: „Stärke dein intuitives Körperbewusstsein“ mit Sandra Münz und Claudia Häckel (bitte bequeme Kleidung tragen).

26. August, 10 bis 11 Uhr: Baum- und Kräuterführung mit dem Umweltbeauftragten Frank Schmitt.