Drei Starts, drei Siege: Die süddeutschen Kanuslalom-Meisterschaften sind für Britta Jung aus Höheischweiler optimal gelaufen.

Die 15-Jährige von den Wassersportfreunden Zweibrücken siegte in Neu-Ulm auf dem Illerkanal in der Altersklasse U16 sowohl im Canadier-Einer als auch im Kajak-Einer mit deutlichem Abstand. Außerdem fuhr die Schülerin des Pirmasenser Kant-Gymnasiums noch in der Damen-Teamwertung zusammen mit Franziska Granzow und Sophie Staudt vom Vfk Saar zur süddeutschen Meisterschaft.

Kinnriemen gelöst: David Schiel aus Pirmasens wird disqualifiziert. Foto: Schiel

Weniger gut lief es für David Schiel. Der 16-jährige Pirmasenser bekam im Kajak-Einer der U18-Jungs im ersten Lauf strittige 50 Strafsekunden, war dann nach einem sehr guten zweiten Durchgang kurzzeitig Sechster, wurde aber disqualifiziert, weil sich sein Kinnriemen während der Fahrt geöffnet hat – was aus Sicherheitsgründen den sofortigen Ausschluss zur Folge hat. Im Mannschaftslauf mit zwei Vereinskollegen vom KSV Bad Kreuznach erreichte er den vierten Platz unter 15 Teams.

Team-Silber für Simon Schiel

Sein 18-jähriger Bruder Simon, der seine erste Saison bei den Herren fährt, kam im Kajak-Einer auf Rang fünf unter 25 Startern. Im Mannschaftslauf gewann er mit zwei Sportlern des KSV Bad Kreuznach die Silbermedaille.