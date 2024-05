Mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen den SV Otterberg hat sich die Ü40 des SV Enkenbach den ersten AH-Titel der Saison gesichert. Am Samstag folgen in Mehlingen die Endspiele der Ü32 und Ü50.

In einem munteren und bis zum Ende fairen Spiel war die Offensivabteilung des SV Enkenbach der große Trumpf. Berat Rexhaj, der auch mit 40 Jahren noch kein unnötiges Kilo zu viel mit sich herumträgt, stellte mit seinen beiden Treffern in der 13. und 42. Minute die Weichen auf Sieg. Für die 2:0-Halbzeitführung sorgte Rexhajs Sturmpartner Alexander Klaus. Der SVE wird den Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg am 8. Juni bei den Südwestmeisterschaften in Weingarten vertreten.

Folgt am Samstag der zweite Streich?

Am Samstag, 15.30 Uhr, kann die Ü32 einen weiteren Titel für den SV Enkenbach einheimsen. Im Finale in Mehlingen trifft das Team von Trainer Andreas Weinland auf die SG Hochspeyer/Waldleiningen. Enkenbach gewann in einem wilden Halbfinale gegen den SV Sambach mit 1:0, die Spielgemeinschaft setzte sich mit 4:2 gegen die TSG Zellertal durch. Im anschließenden Finale der Ü50 (17.45 Uhr) treffen mit dem SV Otterberg und dem TuS Göllheim zwei langjährige AH-Rivalen aufeinander.