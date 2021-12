Blühende Osterglocken zum Weihnachtsfest? Klingt komisch, ist aber so. Zumindest im Garten von Werner Noe in Bobenheim-Roxheim.

„Das ist sehr ungewöhnlich für einen Frühjahrsblüher“, sagt Noe. Es sei schon das zweite Mal, dass er im Winter von den gelben Blüten in seinem Garten überrascht wurde, berichtet der 71-Jährige. Gelbe Narzissen stehen normalerweise frühestens im Februar, meist jedoch eher im April oder Mai in Blüte. Sie wurden wegen der zeitlichen Überschneidung schon früh mit dem christlichen Osterfest in Verbindung gebracht – und dabei auch als Symbol für Auferstehung und ewiges Leben verstanden. Denn die meiste Zeit des Jahres verbirgt sich die Knolle der Narzisse unsichtbar im Boden. Ungefähr zu Ostern erblüht die totgeglaubte Pflanze dann erneut.

Seine Zwiebelblumen hat Noe schon vor sieben Jahren in die Erde gesetzt. Vermutlich blühen sie wegen der bis vor wenigen Tagen vergleichsweise milden Temperaturen. Es ist aber nicht das Einzige, was im 400-Quadratmeter-Garten wächst, den Noes Frau geerbt hat. „Am Anfang war der Garten verwildert, den haben wir dann erstmal auf Vordermann gebracht“, erzählt der Bobenheim-Roxheimer. Seit seiner Rente verbringt er viel Zeit im Garten und pflanzt mit Hilfe seiner Frau unter anderem Spargel, Erdbeeren, Zwiebeln, Erbsen, Gurken und Karotten an. „Nur in der Stube sitzen und fernsehen ist keine Erfüllung“, findet Noe. Die Gartenarbeit bringe ihm Abwechslung, Bewegung und vertreibe Langeweile: „Da gibt es immer was zu tun.“