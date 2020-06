Weil er sich an der Autobahnausfahrt abrupt vor einen anderen Wagen „quetschte“, hat ein unbekannter Peugeot-Fahrer am Donnerstagnachmittag einen Auffahrunfall auf der A65 verursacht. Nach Angaben der Polizei wollten die Fahrer eines Opel und eines Ford am Autobahnkreuz Mutterstadt kurz nach 15 Uhr von der A 61 auf die A65 Richtung Neustadt auffahren, als der rote Peugeot sich plötzlich vor sie setzte. Der 39-jährige Opel-Fahrer musste stark abbremsen, die hinter ihm fahrende 39-jährige Ford-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der Fahrer des Peugeot soll laut Zeugenaussagen nach dem Unfall leicht abgebremst haben, fuhr dann aber weiter. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiautobahnstation Ruchheim zu wenden: Telefon 06237/933-0.