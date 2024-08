Am Freitagnachmittag hatte ein 45-Jähriger sein Auto auf einem Parkplatz im Oberweg in Bobenheim-Roxheim geparkt. Als er später zurückkam, stellte er fest, dass sein Wagen beschädigt war. Laut Polizei war ein anderer Autofahrer etwa gegen 14 Uhr wahrscheinlich beim Vorbeifahren gegen das Fahrzeug gestoßen und dann geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird mit rund 800 Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 zu wenden.