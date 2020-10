Die Polizei sucht Zeugen, die zu einem Unfall mit Fahrerflucht Hinweise geben können, der am Montag am Kreisverkehr zwischen Maxdorf und Birkenheide auf der L454 passiert ist. Wie die Beamten mitteilen, fuhr die Fahrerin eines schwarzen Smart mit Ludwigshafener Kennzeichen auf der L454 von Fußgönheim kommend in Richtung Birkenheide und musste vor dem Kreisverkehr warten. Als sie losfuhr, bemerkte sie einen Aufprall am Heck ihres Autos. Daraufhin wollte sie hinter dem Kreisverkehr auf der L454 anhalten. Das am Unfall beteiligte Fahrzeug fuhr in Richtung Maxdorf aus dem Kreisverkehr heraus. Nachdem die Smart-Fahrerin den anderen Unfallbeteiligten nicht mehr finden konnte, meldete sie sich bei der Polizei. Der Unfallgegner, ein junger Mann, soll einen roten Toyota Kleinwagen gefahren haben. Der Sachschaden beim Smart wird auf etwa 100 Euro geschätzt Zeugen können sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237/934-1100 sowie per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de melden.