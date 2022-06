Auf 20.000 Euro schätzt die Polizei den Gesamtschaden, der bei einem Unfall auf der Autobahn 65 entstanden ist. Weil ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer am Freitagnachmittag auf Höhe des Autobahnkreuzes Mutterstadt einen Fahrfehler beging, wurde der Verkehr in Richtung Neustadt eingebremst. Ein 32-jähriger Mann aus Neustadt, der zu schnell unterwegs war, musste auf den linken Fahrstreifen ausweichen und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 66-jährigen Mannes aus Ludwigshafen. Beide Fahrer kamen mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in Krankenhäuser. Die Autos sind Schrott.