Weil sie durch einen Krampf im Bein abgelenkt war, hat eine Autofahrerin am Mittwochvormittag in der Waldseer Ludwigstraße einen Unfall verursacht. Laut Polizei hielt die Fahrerin des vor ihr fahrenden Wagens an einem Fußgängerüberweg an. Die Frau bemerkte dies wegen ihres Krampfs zu spät und schaffte es trotz Bremsung auch wegen der winterglatten Fahrbahn nicht mehr, ihr Auto rechtzeitig zum Stehen zu bringen. Die Fahrerin des vorderen Pkw klagte nach dem Aufprall über leichte Schmerzen im Nacken und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.