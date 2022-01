Ein 46 Jahre alter Mann aus dem Kreis Bad Dürkheim ist am Dienstagabend gegen 21 Uhr mit seinem Auto auf der B39 frontal gegen einen Baum gefahren. Nach Angaben der Polizei war er von Hanhofen in Richtung Dudenhofen unterwegs und verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen. Er wurde offenbar nicht schwer verletzt, denn im Bericht der Beamten heißt es, der Mann habe einen Schock erlitten und sei zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Anhaltspunkte für eine medikamentenbedingte Fahruntüchtigkeit des 46-Jährigen, deshalb sei ihm eine Blutprobe entnommen worden.