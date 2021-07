14.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Sekundenschlafs eines Fahrzeugführers am Mittwoch in Waldsee. Nach Angaben der Polizei befuhr der 41-Jährige gegen 6.30 Uhr die Ludwigstraße in Richtung Ortsmitte. Der Mann sagte aus, aufgrund des Sekundenschlafs mit einem am Fahrbahnrand geparkten Auto kollidiert zu sein. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und die Führerscheinstelle in Kenntnis gesetzt. Zudem leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der Fahrer selbst blieb laut Polizei unverletzt.