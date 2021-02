Unbekannte waren in der Nacht zum Samstag im Speyerer Umland unterwegs, um in Schrebergärten zu randalieren. Das berichtet die Polizei, die einen Zusammenhang zwischen den Taten sieht.

Am Ortsrand von Dudenhofen Richtung Römerberg wurden ein Hochsitz umgeworfen und die Kabel einer Wildkamera durchtrennt. Die Täter brachen ein Gartenhaus auf, nahmen aber nichts mit, so die Polizei.

Auf einem Gartengrundstück in der Nähe des Friedhofs Heiligenstein wurden ein Gewächshaus und ein dort abgestelltes Auto beschädigt. Alle Scheiben seien eingeschlagen und das Dach eingedrückt worden, außerdem sei der Wagen rundherum zerkratzt worden, heißt es im Bericht der Beamten. An einem Gartenhäuschen seien ebenfalls die Fensterscheiben zerstört worden.

In einem Fall gibt’s Hinweise auf Jugendliche

Einen Schaden in Höhe eines fünfstelligen Betrags haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag um 2.12 Uhr in einer Gartenanlage im Schänzelweg in Römerberg verursacht. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sie sich gewaltsam Zutritt zu der umzäunten Anlage verschafften und dort eine Schaukel aus der Verankerung rissen.

Auch hätten sie ein Gartenhaus zerstört und in einer weiteren Laube die Inneneinrichtung verwüstet, heißt es im Bericht der Beamten. Ob etwas gestohlen wurde, muss die Polizei noch untersuchen. Offenbar gibt es in diesem Fall Zeugen, denn die Polizei spricht in ihrem Bericht von „fünf bis sechs Jugendlichen“.

Zu allen Fällen nimmt die Inspektion Speyer Hinweise unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.