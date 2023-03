Ein Verkehrsteilnehmer hat der Polizei am Sonntagabend mitgeteilt, dass in der Schlichtstraße in Waldsee ein Hydrantendeckel auf der Fahrbahn fehlen würde. Polizeibeamte fanden den Deckel auf dem Gelände einer nahe liegenden Firma und setzten ihn wieder ein.

Die Polizei macht darauf aufmerksam, dass „durch das Herausnehmen eines Gully-Deckels und einer daraus resultierenden Gefährdung oder Schädigung eines anderen Verkehrsteilnehmers“ der Tatbestand eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllt sein und dieser mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe oder mit einer Geldstrafe geahndet werden könne.

Im Waldseer Fall wurde niemand gefährdet. Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.