Umweltbildung fängt in der Praxis an, in Waldstücken und an Wegrändern. Marcus Kuntz hat bei seinen Zwillingen ganze Arbeit geleistet. Die drei machen nicht zum ersten Mal beim Umwelttag der Gemeinde Waldsee mit. Der Angelsportverein macht zeitgleich um die Gewässer sauber – und findet Dinge, deren Geruch man lieber nicht in der Nase haben möchte.

Marcus Kuntz ist überzeugt, dass das Vermitteln eines angemessenen Umgangs mit der Umgebung schon zu Hause anfängt: beim Aufräumen. „Wir haben unseren Kindern schon früh