Fast 50 Personen haben sich spontan auf den Aufruf der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim gemeldet und Wohnraum für Geflüchtete aus der Ukraine angeboten, teilt Bürgermeister Stefan Veth (CDU) mit. Die ersten Familien seien bereits angekommen und herzlich aufgenommen worden. „Die Hilfsbereitschaft unserer Bürger ist erneut sehr groß, dafür sage ich auch im Namen der Ortsbürgermeister vielen Dank!“ Damit die Unterstützung möglichst schnell und gezielt dort geleistet werden kann, wo sie am meisten gebraucht wird, wurde das Rathaus-Team für die Ukraine-Hilfe laut Veth nochmals verstärkt. Die zentrale Anlaufstelle für Fragen und Hilfsangebote ist per E-Mail an ukrainehilfe@vgds.de sowie telefonisch unter 06231 401-138 erreichbar. „Zwar stehen nun die wichtigsten Alltagsdinge im Vordergrund“, sagt Veth, „doch es muss nach wie vor unser Bestreben sein, auch mittel- und langfristig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.“ Dafür werde er sich weiterhin einsetzen.