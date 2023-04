Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die TV-Moderatorin Patricia Küll versprüht nicht nur Lebensfreude, sie hilft als Buchautorin und Coach auch anderen Menschen, selbst wieder glücklicher und zufriedener zu werden. Bei einer Veranstaltung in Schifferstadt hat sie am Dienstag viele Tipps gegeben, wie man sich die Lebensfreude zurückholen kann. Und die wohl überraschendste Erkenntnis dabei war: Es ist eigentlich gar nicht so schwer.

„Selbst.Bewusst.Leben – Übernimm die Regie in deinem Leben“ lautete die Überschrift des Abends mit Patricia Küll, zu dem die Stadtbücherei Schifferstadt sowie