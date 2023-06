Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In diesen Auftrittsraum kommt man nicht so einfach. Trotzdem sorgen die Turmbläser in Dannstadt seit 25 Jahren in der Adventszeit für die passende Stimmung. Wie es ist, vom Kirchturm der katholischen Kirche St. Michael zu spielen, berichtet Organisator Christian Magin. Zum Jubiläum hat sich Truppe übrigens einige Extras ersonnen.

Eine Anstellleiter und zwei festinstallierte Stahlleitern gilt es alle Jahre wieder zu überwinden, um im engen Kirchturm in den noch engeren Glockenraum ganz oben zu gelangen. Dort müssen