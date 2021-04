Um Schmuck mit einem Wert im vierstelligen Eurobereich hat ein Trickdieb-Paar einen 86-Jährigen in Dannstadt-Schauernheim gebracht. Laut Polizei bat ein Mann den Senior am Freitag gegen 16 Uhr an dessen Haustür um einen Briefumschlag. Während der hilfsbereite Geschädigte sich kümmerte, durchsuchte die Frau unbemerkt das Schlafzimmer des Seniors und stahl den Schmuck. Die Beschreibung: Die Frau sei rund 30 Jahre alt, schlank, langes blondes Haar. Der Mann sei kräftig gewesen, habe dunkles Haar und eine Kappe getragen. Hinweise an die Polizei Schifferstadt, Telefon 06235/495-0 oder E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.