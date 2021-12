Landwirte aus der Region sind am Samstag mit rund 100 beleuchteten und geschmückten Traktoren durch die Vorderpfalz gefahren, um den Menschen Freude und Hoffnung zu schenken. Die sogenannte „Ein Funken Hoffnung Tour“ startete um 16.30 Uhr am Schulzentrum in Schifferstadt und führte über Waldsee, Otterstadt und Speyer nach Dudenhofen, wo sie auf dem Martinshof endete. Organisiert wurde die Fahrt vom Fuhr- und Ackerbauverein Speyer.