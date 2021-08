Am Freitagmorgen hat nach Polizeiangaben ein Unbekannter mit seinem Auto den Kreisverkehr L 454/L 527 – auch Toskanakreisel genannt – in Fahrtrichtung Fußgönheim verlassen. In Höhe des Telekomhäuschens überfuhr er den Fahrbahnteiler und erfasste die Beschilderung. Der Schildpfosten wurde gänzlich abgerissen und auf den gegenüberliegenden Grünstreifen neben dem Radweg geschleudert. Der Wagen dürfte hierbei einen sichtbaren Frontschaden auf der Fahrerseite erlitten haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 06237/934-1100.