Als sich am Wochenende im Remigiushaus der Bühnenvorhang öffnet, verwandeln sich 23 Otterstadter und zwei Waldseer in große Komödianten, die lebensnah „Die Stickelspitzerg’schicht“ erzählen. Die Theatergruppe um Ingrid Lupatsch widmet sich in dem Theaterstück dem Ursprung des Otterstadter Uznamens.

Kurz vor Weihnachten 1896 gehen die Otterstadter einem angeblichen Geometer der königlich-bayerischen Regierung auf den Leim, der ihnen einen Bahnhof samt Zugverbindung